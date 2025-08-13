Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı

        Beşiktaş, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:10
        Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı
        Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

