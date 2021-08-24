DHA

Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke'ye transfer olan Can Bozdoğan için kulübüyle anlaşmaya varan siyah beyazlılar, sağlık kontrolü ve resmi imza için futbolcuyu Türkiye'ye davet etti.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak.