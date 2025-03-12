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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş camiası iftarda buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş camiası iftarda buluştu

        Beşiktaş Kulübünün önde gelen isimleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:29 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:29
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        Beşiktaş camiası iftarda buluştu
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        Beşiktaş Kulübünün önde gelen isimleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki organizasyon, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da düzenlendi.

        İftara Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Serdar Bilgili, Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Yücel, eski yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı katıldı.

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