UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü.

Meunier’in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero’dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

Süper Lig’de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.