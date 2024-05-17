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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş bu sezon evindeki son maçında Hatayspor'u ağırlayacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş bu sezon evindeki son maçında Hatayspor'u ağırlayacak

        Beşiktaş, sezonun evindeki son maçında düşme hattındaki Hatayspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde sezona galibiyetle veda etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:44
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        Beşiktaş'ın konuğu Hatayspor
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.

        Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

        Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

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        CEZALILAR DÖNÜYOR

        Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.

        Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

        MULEKA VE GHEZZAL BELİRSİZ

        Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'nın yarın oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin bugün yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak.

        Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise yarın forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

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