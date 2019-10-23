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Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş Sporting Braga maçı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Sporting Braga'yı evinde ağırlayacak. Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında daha önce 13 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 3 kez galip gelebildi. Zorlu mücadele için gözler maçın yapılacağı tarihte. İşte Beşiktaş Sporting Braga maçı ile ilgili detaylar

23.10.2019 - 15:48 | Güncelleme: Futbol
Beşiktaş Braga

Beşiktaş Sporting Braga maçı saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Sporting Braga maçı hangi kanalda? soruları Avrupa Ligi heyecanına ortak olmak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü. Beşiktaş Braga maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim 2019 Perşembe günü yani yarın saat 19.55'te İstanbul Vodafone Park'ta başlayacak.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Braga maçı beIN Sports HD 1 kanalında naklen taraftarlar ile buluşacak.

"KUPA 2"DE 117. MAÇI

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 117. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi

82

27

19

36

85

131

Kupa Galipleri Kupası

20

4

4

12

21

38

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi

116

52

23

41

184

144

Toplam

218

83

46

89

290

313

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı.

Portekiz temsilcilerine 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 19 gol gördü.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Braga ise Türk ekipleriyle oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Türk takımlarına 20 gol atan Braga, 11 gol yedi.

Bu arada iki takım tarihlerinde iki kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

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