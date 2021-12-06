Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Almanya'ya hareket eden siyah-beyazlı kafilede yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Fırat Fidan, Efe Bezci de yer aldı.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Miralem Pjanic, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Mert Günok ve Gökhan Töre ile Güven Yalçın kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı takımın, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza,

Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.