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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam başladı. Bu yıl C Grubu'nda ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında Vodafone Park'ta Alman devi Borussia Dortmund karşısında 3 puan arayacak. İşte merakla beklenen Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ile ilgili ayrıntılar...

14.09.2021 - 20:43 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Borussia Dortmund maçıyla başlıyor. Kendi saha ve seyircisi önünde maça çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

BEŞİKTAŞ B.DORTMUND.MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Borussia Dortmund maçı 15 Eylül günü 21:45'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BİLETLER ÇIKTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın başlayacak.

Bilet fiyatları 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Batshuayi

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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