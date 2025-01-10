Süper Lig’de heyecan Beşiktaş ile Bodrum FK maçıyla sürüyor. Beşiktaş’ta Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muci ve İmmobile ön planda olacak. Düşme hattındaki Bodrum FK ise zorlu deplasmanda sürpriz arayacak. Volkan Demirel’in ekibi, bu sezon ligin en az gol atan takımı konumunda. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…