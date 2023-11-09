Beşiktaş - Bodo Glimt maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grupta oynanan üç maçın ardından 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz Beşiktaş, Bodo Glimt karşısında galip gelip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler Beşiktaş - Bodo Glimt maçının ne zaman, nerede yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "Exxen TV Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir?" İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı canlı izleme ekranı...