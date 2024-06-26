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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA, Temi Fagbenle'yi kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA, Temi Fagbenle'yi kadrosuna kattı

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Temi Fagbenle'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:52 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:52
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        Beşiktaş BOA'ya İngiliz pivot!
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        Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Temi Fagbenle'yi renklerine bağladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Türkiye'de 2019-2020 sezonunda BOTAŞ forması giyen 1,93 metre boyundaki pivot, bu ekipte 5 maçta oynayıp İspanya temsilcisi Salamanca'ya transfer oldu. Temi Fagbenle, 2021-2022 sezonunda ise ÇBK Mersin formasıyla 25 maça çıktı.

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