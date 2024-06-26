Beşiktaş BOA, Temi Fagbenle'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Temi Fagbenle'yi transfer etti.
Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Temi Fagbenle'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye'de 2019-2020 sezonunda BOTAŞ forması giyen 1,93 metre boyundaki pivot, bu ekipte 5 maçta oynayıp İspanya temsilcisi Salamanca'ya transfer oldu. Temi Fagbenle, 2021-2022 sezonunda ise ÇBK Mersin formasıyla 25 maça çıktı.