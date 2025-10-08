Beşiktaş BOA, Polonya'da galibiyet peşinde
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında yarın Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk olacak.
AJP Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takımın grubunda Enea Gorzow'un yanı sıra Fransız ekibi Charnay Basket ve Yunan temsilcisi Athinaikos Qualco yer alıyor.
