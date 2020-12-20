Beşiktaş B.B. Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

BEŞİKTAŞ B.B. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş B.B. Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Ömer Şişmanoğlu, Gomes.