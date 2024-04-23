Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan Ankara temasları
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyarette bulundu.
Hasan Arat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de makamında görüştü. Ziyarette, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan da yer aldı.
Arat, ziyaretin sonunda Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasıyla kulübün Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Beşiktaş forması takdim etti.
Daha sonra Deva Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı parti genel merkezinde kabul ederek, bir süre görüştü.
Babacan, görüşmeye ilişkin, "Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
DÜN YAVAŞ'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Arat dün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Yapılan açıklamada "Arat, ziyaretin sonunda Yavaş’a ismi yazılı olan ve Kulübümüzün Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak hazırladığı Beşiktaş formaları takdim etti" ifadelerine yer verildi.