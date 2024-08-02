Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni transferi açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın başarılı bir kamp dönemi geçirdiğini ve önemli transferler yaptıklarını belirtirken yeni transferi de açıkladı! Süper Kupa maçı için özel prim verileceğini belirten Arat taraftara mesaj da verdi
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Arat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İşte o sözler:
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"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"
"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal. 14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymal"
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"Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."
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SÜPER KUPA MAÇI YORUMU
"Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor."
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EMİRHAN TOPÇU'YU AÇIKLADI!
"Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun."
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TARAFTARA MESAJ VERDİ
"Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum."
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DERBİYE ÖZEL PRİM!
"Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz."
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de transfer çalışmalarına dair bilgi verdi ve şunları söyledi:
"Beşiktaş olarak çok yoğun transfer çalışmalarımız var. Bomba gibi bir Beşiktaş olacak. İnşallah kupa da Beşiktaş'ın olacak."