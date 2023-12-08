Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan futbolculara ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan futbolculara ziyaret

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasan Arat'tan futbolculara ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı buluşmada; teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

        Başkan Hasan Arat, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta ikinci gol!
        Maçta ikinci gol!
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Habertürk Anasayfa