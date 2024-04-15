Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Fernando Santos'a veda

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Fernando Santos, veda ziyaretinde şunları söyledi:

“Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”