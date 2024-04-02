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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Süleyman Seba'nın talebesi olduğunuzu gösterin! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Süleyman Seba'nın talebesi olduğunuzu gösterin!

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen iftar yemeğinde siyah-beyazlı camiaya seslendi. Altyapının önemine değinen ve genç sporculara seslenen Arat, "Samet Aybaba geldikten sonra altyapımız, çok daha önemli mevkilere doğru yol olacaktır. Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Toplumla olan ilişkilerinizde Süleyman Seba'nın talebesi olduğunuzu gösterin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:12 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:12
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        "Seba'nın talebesi olduğunuzu gösterin"
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        Beşiktaş camiası, iftarda bir araya geldi.

        Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen iftara Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıların futbol takımı oyuncuları, çeşitli branşlardaki akademi sporcuları ve aileleri katıldı.

        HASAN ARAT'TAN ALTYAPI VURGUSU!

        Hasan Arat, yaptığı konuşmadai altyapının Beşiktaş için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Samet Aybaba geldikten sonra altyapımız, çok daha önemli mevkilere doğru yol olacaktır. Sporcularımızdan en büyük isteğim, eğitimlerine devam etmeleri. Eğitim olmadan devam edemezsiniz. Semih ve Demir Ege başta olmak üzere, A takımdaki tüm sporcularımız üniversite eğitimlerine devam edecek. Üniversiteye giren altyapı sporcularımıza bursu biz vereceğiz. Sizlerden ricam sosyal medyanızı dikkatli kullanın. Sizler bize lazımsınız. Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Toplumla olan ilişkilerinizde Süleyman Seba'nın talebesi olduğunuzu gösterin."

        "ERKEK VE KADIN TAKIMLARIMIZIN BAŞARISI ÇOK ÖNEMLİ"

        Kulüpte kadın ve erkek ayrımı yapmayacaklarını belirten Hasan Arat, "Erkek ve kadın takımlarımızın başarısı çok önemli. Beşiktaş'ta kadınlar çoğalacak. En çok da Beşiktaşlı sporcularımızı yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum. Burada bu iftarda sizlerle birlikte olurken çok gurur duydum." ifadelerini kullandı.

        "NECİP GİBİ MÜCADELE EDİN"

        Beşiktaş'ın geleceğinin altyapı sporcuları olduğunu dile getiren Hasan Arat, "Gelecekte bir kısmınız sporcu olarak devam edecek, bir kısmı da iş hayatına atılacak. Kimisi de ben ve Süleyman Seba gibi burada yönetici olacak. Bugün siz buradasınız diye Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Necip Uysal geldi. Özellikle Necip Uysal'ı iyi analiz edin. Kendisi tam bir Beşiktaşlı. Biz sporculara örnek verirken 'Necip gibi mücadele edin' deriz. Onun örneklerini de A takıma çıkan oyuncularda görüyoruz." diye konuştu.

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