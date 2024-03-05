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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, PFDK'ya sevk edildi

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:58
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        Hasan Arat, PFDK'ya sevk edildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 05.03.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunspor'da forma giyen Marius Mouandilmadji, Fatih Karagümrük'te oynayan Federico Ceccherini ve Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in de kurula sevk edildiği duyuruldu.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN TÜRÜT’ün 02.03.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TUFAN BİRİNCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu MARIUS MOUNDILMADJI’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        7- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        HASAN ARAT’ın (Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı) 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

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        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu OMAR COLLEY’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü DURSUN GENÇ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        11- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu FEDERICO CECCHERINI’nin 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        12- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        13- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        14- BODRUM FK Kulübü’nün 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        BODRUM FK Kulübü teknik sorumlusu İSMET TAŞDEMİR’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        15- EYÜPSPOR Kulübü’nün 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2 / Müsabaka İsim Listesi – (b) uyarınca PFDK'ya sevkine,

        EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu CANER ERKİN’in aynı müsabakadaki “hakaretleri ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “ihraç edilmiş olmasına rağmen akredite alanlara girmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2 maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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