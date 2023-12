Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Fransa'ya gitti

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

TRANSFER MESAJI VERMİŞTİ

Arat, seçimin ardından bir an önce takımı toparlamak için harekete geçeceklerini belirtmişti. Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar" ifadelerini kullandı.