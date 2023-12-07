Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Fransa'ya gitti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti
Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Seçim öncesinde PSG ile transfer ve altyapı konularında işbirliği anlaşmaları imzalandığını açıklayan Arat'ın bu ziyareti taraftarları da heyecanlandırdı.
Yarın İstanbul'a dönmesi beklenen Arat'ın ziyaretinin içeriği merak konusu oldu.
TRANSFER MESAJI VERMİŞTİ
Arat, seçimin ardından bir an önce takımı toparlamak için harekete geçeceklerini belirtmişti. Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar" ifadelerini kullandı.