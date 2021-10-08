Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin ekim sayısındaki yazısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlendirdikleri kadroyla sezona başladıklarını ifade eden Çebi, oyuncuların çoğunluğunda darbeye bağlı meydana gelen sakatlıklardan dolayı Süper Lig'de iki, Avrupa'da ise tek maça as futbolculardan yoksun çıkmak durumunda kaldıklarını aktararak, "Ancak yine de 11 futbolcumuzla sahadaydık. Öz kaynağımızdan yetişen futbolcularımızın forma giyme şansı bulduğu bu maçlarda, istediğimiz sonuçları alamasak da 18-20 yaş aralığındaki futbolcularımızı üst düzey maçlarda değerlendirme fırsatı bulduk. Ve gördük ki öz değerlerimiz için yaptığımız yatırımlarda da başarılı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde ikisi iç saha olmak üzere dört maçlarının kaldığını anımsatan Başkan Çebi, şöyle devam etti:
"Bu maçlarda futbol takımımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tamdır. Aynı şekilde Türkiye Süper Ligi’nde de hedefimiz sezonu yine zirvede bitirmektir. Değerli Beşiktaşlılar, yeni sezonda taraftar desteğimize kavuştuk. Sizlerden sağlığınız için aşılarınızı yaptırmanızı ve takımınızı tribünde her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla desteklemenizi rica ediyorum. Desteğinizi 'Kartal Yuvası' ürünlerini alarak da göstermenizi bekliyorum. Korsan ürünlere itibar etmeyiniz. İtibar edenleri uyarmanızı özellikle rica ediyorum.
Tribünlerde Beşiktaş'ı desteklerken küfürlü tezahüratlarda bulunulmaması bir diğer önem verdiğimiz husustur. Tribünlerimizin Beşiktaş ailesinin fertlerinin keyifle maç izleyebileceği ve coşkuyla takımlarını destekleyebileceği bir yer olarak kalması hepimiz için çok önemlidir. Tribünde küfre izin vermeyelim. Böylece gençlerimizin, kadın taraftarlarımızın, ailelerimizin rahatlıkla takımlarını desteklediği bir atmosfer yaratmış olalım. Küfür kaynaklı cezalardan kulübümüzü hep birlikte koruyalım."
Sadece futbolda değil tüm branşlarda yapılanmalarının devam ettiğini aktaran Çebi, hentbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının maçlarını oynadığı Süleyman Seba Spor Salonu’nu modernize ettiklerini, basketbol ve voleybol takımlarının maçlarını oynadığı Akatlar Spor Kompleksi'ni de yenilediklerini bildirerek, taraftarları, salon sporlarında yenilenmiş tesislerde siyah-beyazlı takımları desteklemeye davet etti.
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