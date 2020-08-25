Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç için Yunanistan'da bulunan başkanımız Ahmet Nur Çebi, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik'teki evi ziyaret etti. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ın eşlik ettiği ziyarette, yönetim kurulu üyelerimiz ile teknik ekibimiz de yer aldı." ifadeleri yer aldı.

Başkan Çebi'nin, ziyaretin sonunda anı defterini imzaladığı ve Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye ettiği belirtildi.