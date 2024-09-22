Beşiktaş Başkanı Arat, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'yu ağırladı

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, kendisinin de yönetim kurulu üyesi olduğu Dünya Atletizm Birliğinin başkanı Sebastian Coe ile yönetim kurulu üyelerini ve siyah-beyazlı futbolcuların ailelerini ikas Eyüpspor karşılaşmasında ağırladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki ikas Eyüpspor maçı öncesi Hasan Arat, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe ve yönetim kurulu üyeleri ile Tüpraş Stadı'nda bir araya gelerek yemek yedi. Başkan Arat, Sebastian Coe'ya arkasında isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve kartal heykeli takdim etti. Maçtan önce futbolcu ailelerine de çeşitli hediyeler veren Hasan Arat, Eyüpspor karşılaşmasını Sebastian Coe ile birlikte izledi.

"Lord" ünvanına sahip eski Büyük Britanyalı atlet Sebastian Coe, daha önce Moskova 1980 ve Los Angeles 1984 Olimpiyat Oyunları'nda ikişer altın ve gümüş madalya kazanmıştı.