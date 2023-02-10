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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İki takımın da ligde kalmasını istediklerini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz." dedi.

"BAZI KULÜPLERİN İŞİNE GELMİYOR AMA SİNEYE ÇEKSİNLER"

Çebi ayrıca, "Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanmasını istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor. Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış, acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler." ifadelerini kullandı.

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