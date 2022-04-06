İsviçre’nin Nyon kentinedeki UEFA merkezine giden Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile bir araya gelecek.

UEFA, Beşiktaş Kulübü’ne vadesi geçmiş borçları nedeniyle 2021-2022 UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararı almıştı. Ödemelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması halinde ise yaptırımın uygulanmayacağı açıklanmıştı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu, siyah beyazlı kulübün sunduğu belgeleri inceleyerek kararını verecek.