Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in siyah-beyazlı takımın yeni transferi Bernard Mensah ve transfer limiti konusu ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yeni sezon formalarının tanıtımında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, "Bugün konu Leyla konusu değil Adidas. Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere geldiysek Sayın Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir Whatsapp grubuna 'Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak isteyenlere katkı vermeyelim' demiştim." diye konuştu.
Mensah konusuna değinen Çebi, "Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil." dedi.
Forvet transferi ile ilgili bir soruya Çebi, "Umarım gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Transferler imza atıldıktan sonra gerçekleşmiş sayılır. İmza atıldığı gün haberiniz olacak." şeklinde cevap verdi.
MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?
Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Hiçbir transfere doğrudan girmedim. Ne menajerlerle ne de futbolcularla konuştum. Soyunma odasına da girmem, takım otobüsüne de binmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Bu konuda ilgili arkadaşlar var. Onlar gereğini yapar. Söylenen futbolcuyla ilgili şaşkınlık yaşadım. Ne olduğunu ben de merak ettim. Bizi futbolcuyla izin almadan görüştüğümüz için suçlamışlar. Bir baktık ki tam tersi, futbolcu bizimkileri aramış. İkincisi bizim bir teklifimiz yok. Arkadaşımız, arayıp futbolcuyla görüşmek için izin istiyor ve 'Beşiktaş ile anlaştığı iddiaları var.' diyor. Kendileri, 'Hayır, sözünü ettiğiniz takımla hiçbir anlaşma yapmadık. Sizden de teklif bekliyoruz.' diyor. Bana geldiler, 2 milyon 800 bin avro ödeneceğini söylediler. Bir sürü para. Bizim öyle bir paramız var. Mali anlamda en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. Atamayız."
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