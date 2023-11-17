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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan transfer mesajı! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan transfer mesajı!

        Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, seçime kısa süre kala projelerini anlattı. Stadyumun kapasitesini artırmayı düşündüklerini belirten Adalı, transfer konusunda da taraftara müjdeli haber verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 23:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:16
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        Serdal Adalı'dan transfer mesajı!
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        Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimde Hasan Arat ile başkanlık için yarışacak olan Serdal Adalı projelerini anlattı. TRT Spor yayınına konuk olan Adalı'nın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

        "İHTİYAÇ VARDI GELDİM"

        "Resmi olarak adaylık başvurularının süresi var. Geçtiğimiz 3-4 aylık dönemde yaşadığımız bir sıkıntı var. Son 20-22 gün dediğiniz kısık en son kısım. Ben Beşiktaş'ın dertlerini ve sıkıntılarını takip ediyorum. 1 sene öncesinden seçim çalışmalarına başlamak benim yapacağım bir iş değil. Normal seçim süresine 18 ay var zaten. Pusu yatıp bir seçim zamanı beklemem ben. İhtiyacı gördüğüm zaman ki ihtiyaç var ki bu karar alındı, adaylığımı açıkladım. Hasan Bey 1,5 sene önce aday olacağını açıkladı. Benim tarzım da bu değil. Hepimizin başarılı olmasını istediğimiz bir futbol takımımız var. Acaba kötü gider mi diye de adaylık olayını düşünmem. İhtiyaç vardı geldim. Geçmiş dönemlerde de ihtiyaç olduğu için aday olmuştum."

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        Başkan adayı Adalı, "Futbol takımımızı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Mehmet Özdilek hocamız da çalışıyor. 11 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. En iyi şekilde değerlendirip takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz Avrupa Kupaları'na katılamazsak, maalesef 85 milyon euroluk takımı tekrar ayağa kaldırmak için bir 85 milyon euro daha harcamamız lazım." dedi.

        ''TFF BAŞKANI ÖZÜR DİLEMEDİKÇE O STADA GİREMEZ"

        "Biz ne zaman birleşsek o zaman şampiyon oluyoruz. Kendi ayağımıza basmaktan dışarıyı unutuyoruz. TFF Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak! Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Bunu bu hale nasıl getirdiler? Ben seçilirsem, TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez."

        ''ENKAZ DEVRALDIM LAFINI BENİM AĞZIMDAN DUYAMAZSINIZ''

        "Benim hoca ile görüşmem kadar doğal bir şey yok. Buyursun gelsin kendi de konuşsun. 22 gün önce aday oldu diye eleştiriyorlar ama ben Beşiktaş'ın içindeyim. Beşiktaş'ı yaşıyorum zaten. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Rıza hocamla da konuştum. Keşke Şenol hocanın ertesi günü getirilseydi çok yol alırdık. Ara transferde benim hatırladığım 2-3 tane iyi futbolcu var. Çok kısa sürede kaliteli oyuncular bulacağız. Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden mutluyum. Onun takımın başında olması bizi rahatlattı. Rıza hocada Beşiktaş ruhu var, faydalı olamayacağı bir noktada da arkadaşlar bakın işinize diyecek bir insan."

        Adalı, ''Bu borç bir tek bizde konuşuluyor. Beşiktaş'ın borcu mu sadece yüksek. Onlar bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Biz de yapacağız! Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER MESAJI: TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN

        "Eskiden Quaresma'ydı, şimdi de Talisca oldu. Taraftarın içi rahat olsun. Daha iyi oyuncular da var. Bizim bir ihtiyacımız vardı. İhtiyaç olduğu için Ramos transferini yapardım. Hem de taraftarımızın da sevineceği bir isim olurdu. Maliyetler bir şekilde çözülür. Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları. Ben de alırım! Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım! Beşiktaş'ın hakkı değil mi bu. İlk önce takımın ihtiyacı ne o belirlenecek. Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Devre arasında 2-3 tane nokta transfer yapmazsak bu borç üzerimize yıkılır. Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz. Beşiktaş'a 10 numara, stoper ve belki bir kanat transferi yapabiliriz.''

        ''STADYUMUN KAPASİTESİNİ 52 BİNE YÜKSELTECEĞİZ''

        "Stat mimarı ile konuştum kimse hayal satmasın. O stadın boşlukları kapatılamaz! Rüzgar akışından dolayı izin verilmiyor. Bunu herkes bilmeli. Ancak, stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz. 'UEFA standartlarında değil, bunun için finallerde kullanamıyoruz' demesinler diye 52 bine getirelim de kimsenin bir bahanesi kalmasın. Ben ikinci başkanken de TJK başkanıydım. Hiç kimse de 'orada başkanlık yapıyor buradaki iş aksadı mı' demedi. Bir şeyleri beceremiyorum, eksik kalıyor dediğim yerde ben Beşiktaş için her şeyden vazgeçerim ama buna gerek kalacağını düşünmüyorum. Hasan beyin de yaptığı 3-4 tane büyük yerin yöneticiliği var, o da oralardan vazgeçecek mi, istifa mı edecek? Ben de bunu soruyorum."

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