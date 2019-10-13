Ünal, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Vodafone Park'taki dernek merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Ünal, üyelerin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bizler futbolun içinden gelen insanlar olarak yönetiminlerin, bu işi iyi bilenlerden yararlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Beşiktaş, tüm branşları içinde barındıran bir kulüp olmasıyla birlikte aslında ağırlıklı olarak bir futbol kulübüdür. Dolayısıyla bu kulübün iç yapısını iyi bilen ve mevcut borçları azaltmak için üretken olabilecek bir yönetim şeklinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu da ağırlıklı olarak futbolun iyi yönetilmesinden geçer. Eski efsane futbolcular bu işin uzmanı olarak devreye girdikleri takdirde bundan sonra menajer oyunları, pahalı ve yanlış transferler biter. Altyapıdan yetişen oyuncuları hem A takıma yükseltmek hem de satarak kulübe gelir sağlanmak açısından bunlar hayati değerdedir. Beşiktaş'ımız, bunlar yapıldığı takdirde kurtulur."