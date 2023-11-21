Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile transfer için anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile transfer için anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, seçime günler kala flaş bir hamlede bulundu. Arat, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) sahibi Nasser Al-Khelaifi ile Katar'ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaşlılar, bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun."

Değerli Beşiktaşlılar,



Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.… pic.twitter.com/XMGtB3F984 — Hasan Arat (@Hasan_Arat) November 21, 2023