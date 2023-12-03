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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hasan Arat'ın listesinde kimler var? - Futbol Haberleri

        Hasan Arat kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın listesi

        Beşiktaş'ta olağanüstü kongre başladı. 35. başkanın belirleneceği kongrede Serdal Adalı ile yarışacak olan Hasan Arat, 3. kez başkanlık seçimine katılacak. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'ın hayat hikayesi ve yönetim listesine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:33
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        • 1

          Beşiktaş'ta yeni başkan bugün belli oluyor. 21 binden fazla üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek seçimdeki iki adaydan biri olan Hasan Arat, turuncu zarf pusulası ile 35. Beşiktaş Başkanı olmak için mücadele edecek. İşte, Arat'ın hayat hikayesi ve yönetim listesine dair tüm bilinmesi gerekenler...

        • 2

          İŞTE BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI HASAN ARAT'IN LİSTESİ

          Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

        • 3

          HASAN ARAT KİMDİR?

          Hasan Arat, 27 Eylül 1959 yılında doğdu. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı.

          2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı.

        • 4

          2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

          Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

        • 5

          Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.

          Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA ??Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır.

        • 6

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.

          Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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