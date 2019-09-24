Beşiktaş - Başakşehir maçının yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU: Suat Arslanboğa, Beşiktaş aleyhine verdiği faulden sonra Ljajic ile çarpışıyor. Bu sefer onu tutmaya kalkıyor, Ljajic de onu iki eliyle itiyor. Bu hareket çok net kırmızı kart. Ama hakem herhalde "Ben Ljajic ile çarpıştım o da sinirlendi" diye düşünüyor ve sarı kartını gösteriyor..