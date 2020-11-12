Beşiktaş, Süper Lig’de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması yapıldı. İdman, oynanan ayak tenisi ile tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.