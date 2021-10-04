BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Milli takım kamplarına giden oyuncuların katılmadığı ve Asbaşkan Emre Kocadağ´ın da izlediği idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 16.00´da gerçekleştireceği çift antrenman ile devam edecek.