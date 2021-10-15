Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezalı olduğu mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın golüyle skoru eşitlese de Okaka ve Gulbrandsen'in gollerine engel olamadı.

Siyah-beyazlı ekip Michy Batshuayi'nin 90+1'de penaltıdan attığı golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol atamayınca haftayı puansız tamamladı.

MERT GÜNOK YİNE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve bu sezon siyah-beyazlı formayla üçüncü maçına çıkan Mert Günok, Başakşehir karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon oynadığı Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında 2'şer gol yiyen tecrübeli eldiven, mücadelenin 40. dakikasında Visca'nın şutu sonrası yaptığı hatayla takımını 1-0 geriye düşürdü. Siyah-beyazlı kaleci, Okaka ve Gulbrandsen'in gollerine de engel olamadı.

Mert Günok'un kalede olduğu 3 maçta Beşiktaş toplam 7 gol yedi.

SİYAH-BEYAZLILAR BEŞ MAÇTIR GOL YİYOR

Sezonun ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor sonrasında Başakşehir'den de gol yedi.

Beşiktaş böylelikle oynadığı son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.

TEIXEIRA, VOLKAN BABACAN'IN HATASINI AFFETMEDİ

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın 59. dakikadaki hatasını affetmedi.

Volkan'ın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan siyah-beyazlı futbolcu, düzgün bir vuruşla takımının beraberlik golünü kaydetti.

Alex Teixeira bu golle birlikte gol sayısını 2'ye yükseltirken 2 golü de ceza sahası dışından atmış oldu.

BATSHUAYI 4. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takımla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen golcü oyuncu, topu filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.

Batshuayi, Yeni Malatyaspor (2) ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.