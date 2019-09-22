22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 5. haftasında taraftarı önünde yarın Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş, ligde çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde de Slovan Bratislava deplasmanında 4-2 kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında galibiyete uzanarak zirveyle arasındaki puan farkını açtırmak istemiyor. Ancak zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş’taki eksikler dikkat çekiyor. Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlı ekipte Vida ve Elneny kırmızı kart cezalısı, Enzo Roco ve Victor Ruiz ise sakat.
İKİ EKİP ARASINDA EŞİTLİK VAR
Beşiktaş ve Başakşehir bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, rakibine de 7 kez mağlup oldu. 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın evinde oynanan 14 maçta ise Başakşehir sadece 1 galibiyet alabildi.
6 maçtan siyah-beyazlılar galibiyetle ayrılırken 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezon başında Başakşehir’den Beşiktaş’a gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Başakşehir’e karşı sahaya çıkmış olacak. 2 takım da hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda 4’er gol yiyerek mağlup oldu.
Yarın Beşiktaş Park’ta saat 20.00’de oynanacak olan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak.
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