Kaçan balık!

Beşiktaş, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralamıştı. Şu anda İngiltere Championship’te ilk sarıda yer alan ve Premier Lig’e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin’e talip oldu. Belçika basınında, “Zulte, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş’a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin’i Leeds’e satacaklar” haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol-10 asistle oynadı.

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