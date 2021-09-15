Beşiktaş bu akşam evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.
BEŞİKTAŞ B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Destanoglu, Rosier, Uysal, Welinton, Yilmaz, Josef, Pjanic; Ghezzal, Ucan, N'Koudou, Batshuayi
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Bellingham, Reus, Haaland, Brandt
SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI
Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.
Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.
Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.
GÖZLER PJANIC VE BATSHUAYI'DE
Yarın oynanacak karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, yarın oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.
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