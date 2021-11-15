Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Mini kale maçla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.