Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas, dar alan oyunları ve taktik uygulamaların yer aldığı programla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.