Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, EHF Şampiyonlar Ligi'nin hentbolda Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olduğunu belirterek, "Biz de Avrupa'nın en iyi takımlarının bulunduğu bu arenada yer alarak Türk hentbolunu en iyi şekilde temsil etmek için EHF'ye 'wildcard' başvurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

EHF'nin 9 Haziran'da karar vereceğini aktaran Avşar, şunları kaydetti:

"EHF, 'wildcard' başvurusunda bulunan kulüpleri; son üç yıldaki başarıları ve maçlarındaki seyirci ortalamaları, sosyal medya ve dijital pazarlama güçleri, maçlarını oynayacakları salonların altyapı yeterliliği ve ülkelerindeki hentbola olan ilgi kriterlerine göre puanlayacak ve 9 Haziran'da gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından 'wildcard' almaya hak kazanan takımları kamuoyuyla paylaşacak."

Beşiktaş'ın geçen sezon EHF Şampiyonlar Ligi'ne kabul edilmesine rağmen dönemin yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde bu hakkından vazgeçtiğini hatırlatan Avşar, "Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulumuz ise armamızın her zaman en saygın organizasyonlarda yer alması için özveriyle çalışıyor. İnanıyorum ki kulübümüz, birçok başvurunun arasında öne çıkacak ve ülkemizi Avrupa'nın bir numaralı hentbol organizasyonunda layıkıyla temsil edecek. Kulübümüzün 'wildcard' başvurusu kabul edilmezse Beşiktaş Aygaz Takımı'mız, 2020-2021 sezonunda ülkemizi EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek." şeklinde görüş belirtti.