Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Aygaz ile Türkiye Kupası yarı finalisti Beykoz Belediyespor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti SELKA Eskişehir Hentbol ile diğer yarı finalist 1955 Batman Belediyespor'un ligden çekilmesiyle Süper Kupa maçına çıktı.

Maltepe'deki Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 29-27 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

16. KEZ KAZANDI

Beşiktaş Aygaz, daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası olarak oynanan ve 2010 yılından itibaren Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda 16. kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda üst üste 6'ncı kez şampiyon olan siyah-beyazlı takım, GSGM Kupası'nı 8, Süper Kupa'yı ise 8 kez kazanmayı başardı.

İki takımın 2017 yılında da karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçını Beşiktaş Aygaz 28-26'lık skorla kazanmıştı.

TÖRENLE ALDI

Beşiktaş Aygaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Beşiktaş Aygaz'da teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Beykoz Belediyespor'a madalyalarını THF Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Arslan takdim etti.

Salon: Müzahir Sille

Hakemler: Yunus Tokmak, Serdar Özen

Beşiktaş Aygaz: Taner Günay (Burak Turan),Onur Ersin 4, Sadok 3, Tomic 3, Tolga Özbahar 1, Ramazan Döne 11, Lasica 3, Özgür Sarak, Ömer Ozan Arifoğlu, Mehmet Demirezen, Görkem Biçer 4, Baran Nalbantoğlu, Emir Kırmızıyıldız, Gökay Bilim

Beykoz Belediyespor: Yağız Öksüzcük (Mehmet Emre),Gökhan Örnek 8, Babenkov 3, Fatih Ateş, Mikail Yıldırım, Yakup Yaşar Simsar 4, Boudjenah 5, Ozan Erdoğan 2, Emre Keskin 1, Ümit Kırkayak 2, Doğukan Keser, Musa Günerler, Çağlayan Öztürk 2

Devre: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Özgür Sarak, Baran Nalbantoğlu (2),Tolga Özbahar (2),Onur Ersin, Lasica, Ramazan Döne (Beşiktaş Aygaz),Ümit Kırkayak, Mikail Yıldırım (2),Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor)