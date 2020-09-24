Beşiktaş, Avrupa'ya tutunamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 85. dakikada rakibin golüne engel olamadı. Mücadelenin normal süresi 1-1 biterken, uzatma bölümü de aynı skorla tamamlandı. Penaltı atışlarına giden karşılaşmada Bernard Mensah ve Gökhan Töre ile gol bulan Beşiktaş'ta Welinton ve Cyle Larin penaltı atışlarını gole çeviremedi. Penaltılarda rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemdeki kazanamama sıkıntısını Rio Ave karşısında da yaşadı. Avrupa kupalarında son 13 maçta 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 2 defa da maçları berabere tamamladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 defa mağlup oldu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evindeki başarısızlığını da sürdürdü. Başarısız performans gösterdiği son 13 maçın 6'sında rakiplerini konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.

2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Rio Ave ile evinde yaptığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında yine kalesini gole kapatamadı. Avrupa kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçta iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı 14 karşılaşmada da gol yedi. Beşiktaş, gol yeme serisine engel olamadığı 14 maçta kalesinde 30 gol gördü.

4 RESMİ MAÇTA DA GOL YEDİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezona da kötü savunmayla başladı. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki PAOK maçıyla başlayan Beşiktaş, oynadığı 4 resmi karşılaşmada da gol yedi. PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçını 3-1 kazandı. Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Rio Ave mücadelesininin normal ve uzatma bölümünü de 1-1 berabere tamamladı.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Yeni sezona da kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 maçta tek galibiyette kaldı. Sezonun ilk resmi karşılaşmasında PAOK'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'u ise aynı skorla geçmeyi bildi. Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Rio Ave mücadelesini de aynı skorla tamamladı.