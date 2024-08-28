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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa Ligi için Lugano karşısında! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa Ligi için Lugano karşısında!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe (yarın) günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak istiyor. Kartal, Lugano maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 244. kez sahne alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:07
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        Kartal, Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, 29 Ağustos Perşembe (yarın) günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynanan ilk müsabakada sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

        Kartal, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda turu geçen taraf olacak. Müsabakanın berabere sonuçlanması halinde ise uzatmalara gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatmanın ardından eşitlik bozulmadığı takdirde de Avrupa Ligi'ne kalan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

        Beşiktaş, elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

        AVRUPA KUPALARINDA 244. MAÇ

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 243 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.

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        BEŞİKTAŞ, BU SEZON MAĞLUP OLMADI

        Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 4 müsabakadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Van Bronckhost'un öğrencileri, deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasında 3-1 öne geçerken, rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu maç aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 Beşiktaş, ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

        NECİP UYSAL FORMA GİYEMEYECEK

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal, Lugano karşısında görev yapamayacak. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanmış ve sonrasında cerrahi operasyon geçirmişti.

        RADU PETRESCU DÜDÜK ÇALACAK

        Beşiktaş-Lugano müsabakasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Maçın 4. hakemi de Marcel Birsan olacak. VAR'da ise yine Romanya'dan Catalin Popa görev alacak.

        BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

        Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

        Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

        Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

        Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

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