Beşiktaş, Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı

Anma töreni, saat 09.05'te tüm Türkiye ile tek yürek olarak gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu'na Atatürk'ün sevdiği çiçekleri bıraktı.

Ayrıca, siyah-beyazlı kulüp tarafından Beşiktaş JK Müzesi önüne yerleştirilen dev ekrandan Atatürk'e ait fotoğraf ve videoların gösterimi gerçekleştirildi.

AHMET NUR ÇEBİ: ATA'MIZIN AZİZ HATIRASI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Yaşamının belirli bir dönemini Akaretler'de geçiren ve ebediyete Dolmabahçe Sarayı'nda intikal eden ulu önderimiz Atatürk'ü, evinde, evimizde andık. Beşiktaş JK olarak, 20 yaşımızdan beri, Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz... 10 Kasım'ın verdiği hüznü, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine, hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz. Beşiktaş JK Başkanı olarak, şahsım ve Yönetim Kurulum adına; Ata'mızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."