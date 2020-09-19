Beşiktaş, Süper Lig´in 2´nci haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kocadağ, "3-4 tane test yapıldı ve daha önce oynatmadığımız oyuncular oldu. 1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır. Biz geçen hafta zaten Trabzon´da kazandığımız maçın ardından ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik hakemler noktasında. Geçen seneki başarısız yönetim bu senede devam ediyor. Geçen haftanın tamamında yanlış olan kararlar vardı. Yalnız medyada yorumcular ilginç. Farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı. Bu penaltıydı bu değildi diye. Bizim konularla ilgili bizim söylediklerimizin tersine yorumlar yapıldı. Onları da takip ettik. Bugün de merakla takip edeceğim. Bugün yeni talimat diyorlar. Yukarısı el değil aşağısı el. Kaleye giden topun çevrilmesi var elle. Öncesinde faul var, hoca avantaja bırakıyor. Maçın içinde böyle 3-4 tane pozisyon var. İlginç yani. O algılar da ilginç. Hakemlerin VAR´a gidip o eli görüyor ya da el değil biz yanlış biliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler" diye konuştu.
"NAZIM İÇİN AÇIKLAMA YAPMAYA GEREK YOK"
Nazım Sangare konusunda da konuşan Kocadağ, "Biz Nazım konusunda kulübüyle görüştük. Fenerbahçe kendisiyle anlaştıysa hayırlı olsun deriz. Nazım süreci başkan anlaştığını söylüyorsa kapanmıştır. İmza attılarsa kapanmıştır. Gerek yok şimdi Antalyaspor Başkanı açıklama yaptıysa onun üzerine açıklama yapmaya gerek yok. Takımlar için hayırlısı olsun" açıklamalarında bulundu.
Kocadağ, forvet transferiyle ilgili ise "İsim vermeyelim. En hayırlısı olan gelecek. Alternatif oyuncularımız var transfer için. Rakiplerimize de bakıyoruz onlarda bir sürü transfer yapıyor ve eksik bölgeleri var. Avrupa da transfer yeni yeni piyasada kendini kulüp arar pozisyona geldi. Taraftarımız o yüzden yanlış algılamasın. Bu tarz isimler için işin sonuna kadar beklemek gerekiyor. Vida isim itibariyle belli bir oyuncu. Onunla alakalı teklifler geliyor. Mirin ile durumlar ise aynı noktada" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!