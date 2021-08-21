Süper Ligin ikinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde taraftarlarla kahvaltıda bir araya gelen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş’ın zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmesini arzuladıklarını ifade ederek hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi. Transfer çalışmaları konusunda geçtiğimiz sezonki kadroyu koruyarak üzerine takviyeler yaptıklarını söyleyen Kocadağ, Benfica’da forma giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak ise "İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"GAZİANTEP, HER SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE DE BİZİ BAĞRINA BASTI"
Beşiktaş’ın Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılmasını dileyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ "Gaziantep, her sene olduğu gibi bu sene de bizi bağrına bastı. Burada çok güzel dostlarımız var. Dün akşam da buradaki derneğimiz ve civar illerden gelen derneklerimizle bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün de derneğimizin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldik. Gaziantep deplasmanı her zaman güzel geçiyor. Biz de Gaziantep’i çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var. İnşallah akşam oynanacak olan maç da dostluk çerçevesinde olur. İnşallah, bizim kazandığımız bir maç olur ama öncelikle hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gönlümüz Beşiktaşımızdan yana. Beşiktaş’ın kazanıp buradan 3 puanla ayrılmasını diliyorum" dedi.
"1-2 TRANSFER NOKTASINDA ÇALIŞIYORUZ"
Bu yılki hedeflerinin geçtiğimiz sezonki kadroyu koruyarak üzerine takviyeler yapmak olduğunu dile getiren Kocadağ, 1-2 transfer çalışmasının devam ettiğini sözlerine ekleyerek, "Bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumaktı. Bu koruduğumuz kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız oyunculara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. İnşallah, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Biz de iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istiyoruz. Transfer noktasında da belirtiyoruz, zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız" diye konuştu.
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