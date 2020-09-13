Beşiktaş’ın geçtiğimiz haftalarda ilkini düzenlediği “Bırakmam Seni” yardım kampanyasının ikincisi Vodafone Park'ta gerçekleşti. Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan geceye başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve sporcular katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'den sonra yönetim içerisinden en yüksek bağışı yapan Avşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar oldu.

Tekstil, makine, otomotiv gibi çok sayıda sektörde hizmet veren Avşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Hakan Avşar, 1 milyon 100 Bin TL'lik bir bağışa imza attı.

Avşar duygularını şöyle ifade etti: "Beşiktaş'ın benim için anlamı çok büyük. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde tüm Beşiktaş sevdalıları gibi ben de taşın altına elimi koymak istedim. Tüm taraftarları da kulübümüze destek olmaya çağırıyorum."