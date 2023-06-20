Beşiktaş Artaş U-17’de şampiyonluk mutluluğu

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Beşiktaş Futbol Akademisi’nin 2021 yılında iş birliği anlaşması yapmış olduğu Kosovalı FC 2 Korriku Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Futbol Turnuvası Kosova 2023, 13-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Beşiktaş Artaş U-17 finalde FC 2 Korriku'yu penaltı atışları sonunda 6-3 mağlup ederek geçen senenin ardından bu turnuvada bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada en değerli kaleci ödülü siyah beyazlı eldiven Emir Yaşar’ın oldu.

'AKADEMİ İÇİN GURUR VERİCİ' Beşiktaş Futbol Akademisi ile FC 2 Korriku arasında imzalanan iş birliği anlaşması düzenli aralıklarla yapılan toplantılarla devam ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş JK Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, "Sezon öncesi iş birliği yaptığımız FC 2 Korriku ile geçen sene olduğu gibi yine finalde karşılaşmak ve kupayı kazanmak özkaynak adına gurur verici" dedi. Fidan şöyle devam etti: "Türkiye’de ligler tamamlanmasına rağmen sporcularımızın mücadele gücü yüksek bu turnuvada kazandığı şampiyonluğu kutluyorum. Hem FC 2 Korriku hem de diğer takımlarla iş birliği anlaşmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

'SPORCULARIMIZI HAZIR GÖRMEK GÜZEL' U17 Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Sporcularımızın gelişimini öncelik olarak gördüğümüz sezonun bu son turnuvasını geçen sene olduğu gibi yeniden kazanmak ve futbolcularımızın hazır olduklarını görmek çok güzel. Seneye U19 takımında mücedele edecek sporcularımızı tebrik ediyorum." Turnuvada Beşiktaş Artaş U-17 Takımı'nın aldığı sonuçlar şöyle: Beşiktaş Artaş U-17-KF Llapi: 2-1

Beşiktaş Artaş U-17-KF Shkendija: 2-0

Beşiktaş Artaş U-17-KF Trepça: 5-2

Beşiktaş Artaş U-17-FC 2 Korriku: 6-3 (Penaltılarla)

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