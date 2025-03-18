Beşiktaş arada yara saracak!

Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, milli araya moralsiz girdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli ara dönüşündeki zorlu Galatasaray derbisi öncesi kolları sıvarken futbolcularını zorlu maça hazırlayacak.

Siyah-beyazlılar bu süreçte bir de hazırlık maçı oynamayı planlarken şans bulamayan isimlerin son durumuna bakılacak.

Milli takımlara giden futbolcuların dışında kalan isimlerle yoğun bir programa girmeyi planlayan Solskjaer, formsuz isimleri de ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden olan ancak henüz şans bulamayan Elan Ricardo'nun da milli arada adaptasyon sürecini tamamlaması planlanırken kalan haftalarda şans bulması bekleniyor.