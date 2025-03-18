Beşiktaş arada yara saracak!
Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile sarsılan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli arada takımını yeniden ayağa kaldırmak için çalışacak.
Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, milli araya moralsiz girdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli ara dönüşündeki zorlu Galatasaray derbisi öncesi kolları sıvarken futbolcularını zorlu maça hazırlayacak.
Milli takımlara giden futbolcuların dışında kalan isimlerle yoğun bir programa girmeyi planlayan Solskjaer, formsuz isimleri de ayağa kaldırmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar bu süreçte bir de hazırlık maçı oynamayı planlarken şans bulamayan isimlerin son durumuna bakılacak.
Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden olan ancak henüz şans bulamayan Elan Ricardo'nun da milli arada adaptasyon sürecini tamamlaması planlanırken kalan haftalarda şans bulması bekleniyor.