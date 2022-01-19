Beşiktaş ara vermedi

DHA

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5´e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00´de yapacağı çalışmayla devam edecek.